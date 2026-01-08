Vem aí em «Terra Forte»: Caio sugere a Maria de Fátima que incrimine Flor pelo desaparecimento de Manuel

Em «Terra Forte»,Maria de Fátima (Rita Pereira) está com Beto a tratar da divisão do património da família com Flor (Benedita Pereira). Caio (Bruno Cabrerizo) diz a Maria de Fátima ser injusto para ela fazer isso por ter sido ela quem fez crescer a fortuna, sugerindo implicar Flor no desaparecimento de Manuel (António Capelo).

Caio diz a Maria de Fátima que mesmo Flor não tendo nenhuma interferência no desaparecimento de Manuel, se ela a denunciar por isso pode impedir por anos que ela tenha acesso ao dinheiro da família, podendo aproveitar esse tempo para desviar todo o dinheiro para outro lado. Maria de Fátima fica recetiva, dizendo a Caio que ele se está a revelar uma ótima surpresa. Caio olha-a sedutor, mas Maria de Fátima sai para não ceder à tentação.

Maria de Fátima deixa mensagem a Cobra (Ricardo Burgos) para se encontrarem.

De relembrar que Caio está a mando de Cobra: