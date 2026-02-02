Vem aí em «Terra Forte»: Carla assume vingança e provoca tensão máxima entre Sammy, Flor e António

Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) chega à casa de Rosa Maria (Custódia Gallego) com António (Joao Catarré) e José (Paulo Calatré), estranhando só ver Carla (Marina Albuquerque). Esta diz a Flor que tomou uma decisão impactante para se vingar do que Maria de Fátima lhe anda a fazer, tendo contado a Rosinha (Francisca Salgado) que Sammy (José Fidalgo) é pai dela. Todos estacam em choque.

Flor, António e José continuam a repreender Carla por ter revelado que Rosinha é filha de Sammy, mas Carla repisa não estar arrependida de nada. Todos a olham reprovadores.

Carla assume que fez o que fez para se vingarem de Maria de Fátima (Rita Pereira) ter posto Flor a trabalhar como sua empregada. António diz-lhe irritado que isso vai fazer Sammy andar mais atrás de Flor, com Carla a dizer esperar que ele peça mesmo o divórcio à mulher.