Vem aí em «Terra Forte»: Cena humilhante! Moreira de joelhos perante Maria de Fátima

  • Hoje às 08:57
Em «Terra Forte», Maria de Fátima fica surpresa com a eficiência de Caio a organizar a sua agenda, dizendo achar que ele até merecia um cargo melhor. Ambos olham atónitos para Moreira a entrar para falar com Maria de Fátima.

Moreira implora de joelhos a Maria de Fátima (Rita Pereira) para ser readmitido, lembrando as boas ações que fez por ela. Maria de Fátima pede a Caio (Bruno Cabrerizo) que a deixe a sós com ele.

Maria de Fátima diz a Moreira ser tarde de mais para ele voltar por Caio já estar a ocupar o seu lugar, mas ainda o vai recompensar pela sua lealdade dando-lhe uma indemnização. Moreira sai desolado.

Maria de Fátima diz a Caio que nunca se sentiu ameaçada por Moreira, reconhecendo a coragem dele.

