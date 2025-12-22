Vem aí em «Terra Forte»: Cobra faz um ultimato a Maria de Fátima

Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) diz a Cobra (Ricardo Burgos) não ser assim tão fácil acabar tudo com Sammy (José Fidalgo) por afinal ter uma família com ele. Cobra recorda-a que os filhos dela são também dele. Maria de Fátima manda-o calar-se com isso, aflita.

Maria de Fátima somente diz a Cobra que ele lhe deve muito por lhe bancar uma vida com dinheiro e o deixar sair com as mulheres que quer sem ter ciúmes dele. Cobra avisa irritado Maria de Fátima esperar que ela não o esteja a enganar sobre não ser o homem da vida dela.

Recorde-se que Cobra sabe de todos os golpes de Maria de Fátima: