Vem aí em «Terra Forte»: Como nunca a vimos! Maria de Fátima vestida de empregada doméstica

Em «Terra Forte», Susette (Inês Faria) mostra a casa a Maria de Fátima (Rita Pereira), comentando que aquela sala já testemunhou muitas emoções. Maria de Fátima segue-a, fingindo interesse.

Na biblioteca, Maria de Fátima disfarça a fúria ao ver a fotografia de casamento de Flor e Sammy. Susette comenta que a família precisa de paz depois de tantos problemas.

Maria de Fátima controla a raiva ao ouvir Susette dizer que os empregados contribuíram para a queda da antiga patroa, acrescentando que ela teve o destino que merecia.

Maria de Fátima garante a Susette total descrição. Susette reforça a importância disso, dada a quantidade de acontecimentos inesperados na casa. Volta a queixar-se da antiga patroa, irritando Maria de Fátima. Por fim, vai buscar uma farda para que ela comece a trabalhar à experiência.

Susette mostra a Maria de Fátima o quarto onde viveram momentos intensos. Maria de Fátima pede mais detalhes sobre como Flor acabou casada com Sammy. Susette explica que tudo aconteceu após a antiga patroa ter sido forçada a fugir, criticando a sua ingenuidade.

Recorde o momento em que Maria de Fátima decidiu assumir este papel: