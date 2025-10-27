Vem aí em «Terra Forte»: Conheça o cúmplice de Maria de Fátima no golpe a Flor

Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) vem ter com Cobra (Ricardo Burgos) ao Ministério Público, onde este trabalha como delegado. Cobra olha atónito para Maria de Fátima a contar-lhe que descobriu que Flor (Benedita Pereira) está afinal viva.
Cobra concorda com Maria de Fátima que ficam em apuros se Flor tiver sido mesmo encontrada por ela ir reclamar de volta o que é seu e ir querer saber tudo o que se passa na Açoreana. Maria de Fátima pede ajuda a Cobra para descobrir se existe mesmo essa possibilidade de Flor ter ido parar aos Açores depois de a ter atirado para o mar no cruzeiro.
Maria de Fátima confirma furiosa com a ajuda de Cobra que o cruzeiro que apanhou com Flor estava mesmo a passar pelos Açores quando a atirou ao mar.
Recorde-se que Maria de Fátima é capaz de tudo para não perder a fortuna: