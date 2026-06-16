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Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Dani confronta Rufino após acusação chocante

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 6min
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Em «Terra Forte», Caio (Bruno Cabrerizo) assevera a Dani que quando a conheceu não fazia ideia de que ela estava envolvida na Açoreana, e escondeu o seu caso com Maria de Fátima por saber que ela nunca iria querer ter nada com ele se soubesse, salientando que Flor (Benedita Pereira) o aceitou contratar na mesma, mesmo sabendo disso. Caio ainda salienta que teve de fugir por Maria de Fátima ter tentado matá lo. Dani olha-o desconfiada.

Caio diz a Dani que pode verificar toda aquela história falando com Rufino (Vitor Norte), dizendo que foi a mando de Maria de Fátima que ele o tentou matar. Moreira chega com Leumi atrás a criticar Caio por querer subir na empresa na horizontal. Caio olha-o fulo.

Dani entra disparada no Ninho e pergunta sem rodeios a Rufino se tentou matar Caio a mando de Maria de Fátima. Rufino fica aflito, enquanto Glória esboça ar chocado.

Recorde o confronto de Caio e Rufino:

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