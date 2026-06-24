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Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Dani fica arrepiada após aviso inquietante de Maria de Fátima

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 43min
Vem aí em «Terra Forte»: Dani fica arrepiada após aviso inquietante de Maria de Fátima - TVI
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Em «Terra Forte», Dani (Camy Ribau) olha desagradada para o altar montado para Dudu (Tomás Taborda), fazendo menção de tirar aquilo. Maria de Fátima (Rita Pereira) trava-a a dizer que aquilo é muito importante para a salvação do jovem, avisando Dani que ela pode ficar doente se for contra Deus. Dani sai arrepiada. Susette está espantada por Maria de Fátima estar a fazer frente a Dani.

Dani diz a Sammy (José Fidalgo) que vai com ele ao hospital para os médicos apurarem se ela é compatível com Dudu para o transplante de medula. Dani fala com Flor e Sammy do altar que Carmen montou na cozinha para rezar por Dudu, com todos a admitirem, estarem espantados pela preocupação dela com alguém que mal conhece.

Dani sai a vincar continuar sem confiar em Carmen. Flor diz a Susette que pode manter o altar que Carmen fez para Dudu. Susette diz a Flor que Carla se levantou muito cedo, já enviou as coisas de José para ele, e já foi para a Açoreana. Flor esboça ar surpreso.

Recorde o primeiro encontro de Dani com a mãe:

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