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Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Dani 'perde a cabeça' com Carmen/ Maria de Fátima

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 48min
Vem aí em «Terra Forte»: Dani 'perde a cabeça' com Carmen/ Maria de Fátima - TVI
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Em «Terra Forte», Carla (Marina Albuquerque) e Dani (Camy Ribau) concordam que seria bom beberem algo forte para atenuar o sofrimento pelo problema de Dudu (Tomás Taborda). Maria de Fátima (Rita Pereira) discorda a dizer que Dani não deveria beber a pensar que pode ser doadora de Dudu. Dani reage mal a dizer a Maria de Fátima que não tem de se meter naquele assunto.

Maria de Fátima pede desculpa a Dani pela intromissão nos problemas da família, saindo atrapalhada. Dani vinca a Carla não confiar naquela mulher por achar que todas as pessoas boas demais escondem falsidade. Carla acaba por admitir que também não sente uma boa energia por Carmen.

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