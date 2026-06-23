Vem aí em «Terra Forte»: Dani 'perde a cabeça' com Carmen/ Maria de Fátima

Em «Terra Forte», Carla (Marina Albuquerque) e Dani (Camy Ribau) concordam que seria bom beberem algo forte para atenuar o sofrimento pelo problema de Dudu (Tomás Taborda). Maria de Fátima (Rita Pereira) discorda a dizer que Dani não deveria beber a pensar que pode ser doadora de Dudu. Dani reage mal a dizer a Maria de Fátima que não tem de se meter naquele assunto.

Maria de Fátima pede desculpa a Dani pela intromissão nos problemas da família, saindo atrapalhada. Dani vinca a Carla não confiar naquela mulher por achar que todas as pessoas boas demais escondem falsidade. Carla acaba por admitir que também não sente uma boa energia por Carmen.

Recorde como foi o reencontro delas: