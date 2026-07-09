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Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Débora está disposta a fazer mal a Sammy para mantê-lo longe da verdade

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:43
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Em «Terra Forte», Débora (Elisa Volpatto) alerta António (João Catarré) que Sammy (José Fidalgo) está perto de descobrir toda a verdade sobre a viagem deles e o seu passado.

Débora diz a António que pode travar Sammy se ele continuar a investigar a ligação entre os dois.

António recusa a Débora a ideia de fazer mal a Sammy, com Débora a alertá-lo que nesse caso ele vai acabar por descobrir que viajaram juntos para Florianópolis. Joana sonda Débora se se apaixonou mesmo por António mal o conheceu ali em Florianópolis. Débora estranha a pergunta. Débora liga para Rambo a dizer precisarem já de falar.

Recorde-se que Débora e António estão a tentar enganar todos ao dizer que não se conheciam antes:

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