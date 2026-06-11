Vem aí em «Terra Forte»: Débora une-se a António em busca de Maria de Fátima

Em «Terra Forte», Joana (Vera Macedo) e Mané (Simão Fumega) recebem António (João Catarré) com entusiasmo. Surpreendem-se ao saber que ele se candidatou a chef. Débora (Elisa Volpatto) e António trocam olhares cúmplices.
Débora, perante os outros disfarça que aceita a candidatura de António a chef, apesar da falta de experiência. António revela-lhe que precisam de falar urgentemente sobre a possibilidade de Maria de Fátima (Rita Pereira) estar viva.
António diz a uma surpreendida Débora que Sammy precisa de provas concretas da morte de Maria de Fátima. Confessa que também acredita que, se ela estiver viva, será capaz de regressar para se vingar. Débora concorda em tentar descobrir a verdade.
Joana e Mané continuam surpreendidos por António se ter candidatado a chef, mas reconhecem que ele mudou e é agora uma pessoa diferente.
Recorde-se que Rambo mentiu-lhes: