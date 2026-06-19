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Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Delfina e Maria de Fátima tornam-se amigas?

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:40
Vem aí em «Terra Forte»: Delfina e Maria de Fátima tornam-se amigas? - TVI
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Em «Terra Forte», Maria de Fátima olha furiosa para a porta da igreja fechada quando queria tanto rezar por Dudu. Delfina apresenta-se a ela, insistindo que ela vá consigo para o Ninho ao vê-la tão nervosa.

Maria de Fátima acaba por revelar a Delfina ser a nova empregada dos Terra Forte, ficando irritada por perceber que Susette já andou a dizer a Delfina que ela não prima pela beleza.

Maria de Fátima entra com Delfina no Ninho, com Sónia a juntar-se à avó a pressionar Maria de Fátima para contar o que se passa de tão grave na casa dos Terra Forte. Maria de Fátima hesita.

Maria de Fátima acaba por contar a Delfina e Sónia que Dudu desmaiou em casa e foi levado para o hospital. Sónia pede a Delfina que use os seus contactos para tentar descobrir o que se passa com Dudu. Maria de Fátima fica a aguardar ansiosa.

Recorde-se que Maria de Fátima está disfarçada:

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