Vem aí em «Terra Forte»: Depois da separação, Flor faz proposta inesperada a Leumi

Flor dá uma nova oportunidade a Leumi

Em «Terra Forte», Leumi (Cassiano Carneiro) decide pedir desculpa a Flor (Benedita Pereira) pelo comportamento que teve na mansão. O empregado reconhece que perdeu a cabeça e que errou ao quase agredir Carmen, esperando que Flor aceite o seu arrependimento.

A protagonista aceita o pedido de desculpas, mas faz uma exigência clara: Leumi não voltará a trabalhar na mansão. Ainda assim, Flor não pretende abandoná-lo e prepara-lhe uma proposta inesperada.

Uma nova vida sem Sammy

Flor revela a Leumi que vai divorciar-se de Sammy (José Fidalgo) e que está prestes a começar uma nova fase da sua vida. É então que o convida a trabalhar exclusivamente para ela, na nova casa que irá ocupar depois da separação.

Leumi aceita de imediato a proposta e mostra-se pronto para acompanhar Flor nesta mudança. No entanto, o segredo dura pouco: ao falar com José (Paulo Calatré), Leumi conta que vai deixar a Ostraderm para seguir a antiga patroa, revelando também que Flor está profundamente abatida com o fim do casamento.

A decisão de Flor confirma que a separação de Sammy é mesmo para avançar e que a protagonista está a reorganizar a vida longe da mansão e do marido.