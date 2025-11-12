Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Depois de se envolverem, Rosinha despedaça o coração de Dudu

Vem aí em «Terra Forte»: Depois de se envolverem, Rosinha despedaça o coração de Dudu
Em «Terra Forte», Rosinha (Francisca Salgado) despe-se para ir à água, convidando Dudu (Tomás Taborda) a juntar-se a ela. Rosinha diz a Dudu querer ter relações sexuais com ele, Dudu olha-a surpreendido. Rosinha e Dudu beijam-se na areia apaixonadamente.

Dudu diz embevecido a Rosinha não querer perder mais tempo a anunciarem à família estarem juntos. Estaca chocado por Rosinha lhe dizer que quis que se envolvessem antes de se separarem definitivamente.

De recordar que os jovens começaram a namorar há pouco tempo:

