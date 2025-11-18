Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Desesperado, Marcus tenta matar Maria de Fátima

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 0min
Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) entra na sala, começando de imediato a espirrar sem parar por causa do cão. Marcus (Vitor Hugo) desperta e diz a Maria de Fátima que vai aproveitar para acabar com ela, visto já ir preso de qualquer maneira, pegando num objeto afiado.

Maria de Fátima foge de Marcus, que a persegue com um objeto. António (João Catarré) tenta agarrar Marcus, mas não consegue. Susette sai disparada para ir chamar os seguranças. Dudu (Tomás Taborda) aparece a rastejar na sala, mas acaba por apagar de novo. Marcus fica a apontar ameaçador o objeto a Maria de Fátima e António.

Flor (Benedita Pereira) ouve espantada Maria de Fátima a gritar na sala.

Maria de Fátima está em cima da mesa a fugir de Marcus. Dani (Camy Ribau)  entra na sala, ficando em choque ao reconhecer Marcus. Flor e Sammy surgem na sala, ficando atónitos com o que está a acontecer. Susette (Inês Faria) chega com os seguranças, que apontam armas a Marcus, mas este, num movimento rápido, apanha Maria de Fátima, usando-a com escudo.

Marcus tem o objeto no pescoço de Maria de Fátima, ameaçando matá-la. Maria de Fátima diz aos seguranças para dispararem, mas António e Flor impedem-nos, com Flor a dizer estar somente ali um homem que não é perigoso, mas sim desesperado.

Flor continua a tentar acalmar os ânimos a dizer que Marcus não vai fazer mal a Maria de Fátima. Bingo vai para o pé de Marcus. Maria de Fátima fica em pânico a dizer que está em perigo de morrer com o cão. Dani puxa Rosinha para tirarem o cão dali.

Maria de Fátima já está sem conseguir respirar, mas Marcus continua sem a largar. Sammy (José Fidalgo) conta que Marcus é o dono da Komibem, a empresa de conservas que provocou várias mortes. Marcus defende-se que foi Maria de Fátima que provocou isso. Flor apela a Marcus que largue Maria de Fátima se não quer ser responsável pela morte dela.

Maria de Fátima já está com a cara deformada, quase sem conseguir respirar. Flor sobe para a mesa a insistir com Marcus para largar Maria de Fátima, dizendo saber que ele é um homem bom, além de não querer perder a irmã que agora reencontrou.

