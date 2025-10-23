Vem aí em «Terra Forte»: Dudu beija Rosinha

Em «Terra Forte», Rosa Maria (Custódia Gallego) e Dudu (Tomás Taborda) chegam a casa de Flor (Benedita Pereira), com Rosa Maria a ficar desapontada por Rosinha dizer que a mãe não está em casa. Rosa Maria sorri emocionada por Rosinha dizer que tem uma irmã, ficando a ver embevecida as fotografias da família.

Rosa Maria reitera a Rosinha não haver problemas em esperar que a mãe dela chegue por estar com tempo. Dudu aproveita estar a sós com Rosinha para a beijar. Rosinha espreita à janela, vê que a mãe chegou.

De relembrar que Rosinha salvou a vida de Dudu e que foi assim que se conheceram: