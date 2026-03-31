Vem aí em «Terra Forte»: É hora de Vivi revelar o que sabe sobre Maria de Fátima

Em «Terra Forte», Vivi (Sofia Nicholson) nega saber alguma coisa de Manuel e Maria de Fátima terem sido amantes. Álvaro (José Wallenstein) corta a dizer ter a certeza de que ela deve ter visto muita coisa, nos anos em que trabalhou para Manuel (António Capelo) .
Vivi disfarça a Álvaro e Sammy (José Fidalgo) que as ameaças que fez a Maria de Fátima (Rita Pereira) de revelar o que sabia sobre ela não tinham fundamento, não sabendo nada dela com Manuel. Vivi diz a Sammy que devia avançar com o teste de paternidade se tem dúvidas em relação aos filhos.
Vivi continua a negar saber de alguma coisa do passado de Manuel e Maria de Fátima, ficando constrangida por Sammy dizer que ela também teria gostado de saber que Marcus a traía com Glória.
