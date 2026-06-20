Vem aí em «Terra Forte»: E se Dani não for compatível com Dudu? Começa a busca por um dador de medula

Em «Terra Forte», Rosinha (Francisca Salgado) continua a criticar todos por estarem a tentar suavizar o problema de Dudu (Tomás Taborda), dizendo que deviam era já pensar como vão arranjar um dador para um transplante de medula, recordando que Sammy não é pai dele. Sammy (José Fidalgo) olha-a incomodado.

Todos recordam que Dani (Camy Ribau) pode salvar Dudu por ser irmã dele, mas Rosinha continua a insistir terem de arranjar já uma solução se ela não for compatível com ele para o transplante de medula, saindo disparada a chorar.

De relmebrar que Dudu e Dani não são filhos do mesmo pai: