Vem aí em «Terra Forte»: Eis o pacto de Sammy e Manuel que quase ninguém sabe

Em «Terra Forte», Sammy (José Fidalgo) explica a Flor (Benedita Pereira) que teve de acelerar o casamento com Maria de Fátima (Rita Pereira) por ela ter ficado grávida, tendo se sujeitar a ir viver para aquela casa. Sammy revela que Manuel (António Capelo) lhe propôs que os filhos dele e de Maria de Fátima herdassem tudo quando atingissem a maioridade. Flor fica surpresa.

FLASHBACK INÉDITO 2007: Sammy está de volta à mansão para se mudar para ali, muito tenso. Maria de Fátima, que está em final de gravidez, recebe-o. Leumi (Cassiano Carneiro) avisa Sammy que Manuel quer falar com ele. Manuel, dizendo a Sammy saber que ele se juntou com Maria de Fátima para continuar com o plano de recuperar a fortuna da família, refere querer acabar com a guerra entre as duas famílias, que já vitimou Flor, propondo-lhe que os filhos dele e de Maria de Fátima herdem tudo quando atingirem a maioridade. Sammy concorda, selando tréguas com Manuel.

Recorde-se que o irmão der Sammy morreu por engano e por culpa de Manuel: