Vem aí em «Terra Forte»: Em lágrimas e rejeitada, Rosa Maria deixa Flor para trás

Em «Terra Forte», Rosa Maria (Custódia Gallego), a chorar, diz a Dudu (Tomás Taborda) que aquelas lágrimas não são de tristeza, mas sim de felicidade por Flor (Benedita Pereira) estar viva.

António (João Catarré) está muito incomodado por Rosinha (Francisca Salgado) continuar a insistir que Rosa Maria pode ser mesmo a mãe da sua mãe. Rosinha percebe que o pai está a esconder alguma coisa.

Rosa Maria explica a Dudu que a mãe de Rosinha é Flor, a sua filha desaparecida. Dudu fica atónito por Rosa Maria contar que Sammy (José Fidalgo) e Flor estavam noivos antes de ela desaparecer.