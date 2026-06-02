Vem aí em «Terra Forte»: Em lágrimas, Flor tenta impedir António de seguir a sua vida e arranjar outra pessoa

Em «Terra Forte», António (João Catarré) olha surpreso para Flor (Benedita Pereira) a dizer-lhe que não lhe faria confusão ele continuar a viver na mansão, com António a dizer-lhe que também tem o direito a refazer a sua vida tal como ela fez com Sammy (José Fidalgo). Flor pergunta-lhe espantada se ele já está a pensar arranjar outra pessoa.

António nega a Flor estar a pensar arranjar já outra pessoa, mas vinca ter direito a fazer isso por ela estar com Sammy, salientando que ela não lutou para ficar com ele quando decidiu aquilo por ela. Flor esboça ar inconformado. António esboça ar surpreso por Flor lhe dizer que as filhas se querem mudar com ele. António concorda com Flor não ser bom as filhas saírem de casa quando estão ali tão estabilizadas, indo falar com elas. Flor lastima-se a António não conseguir aceitar que ele já não faça parte da sua vida quando ainda o ama. António diz que ela fez a sua opção ao aceitar ficar com Sammy, não indo mais lutar para ficar com alguém que tem o coração dividido. Flor fica a chorar abalada.

Recorde o momento da grande decisão: