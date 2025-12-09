Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Família de Vivi já a esqueceu? Eles festejam como nunca

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 55min
Vem aí em «Terra Forte»: Família de Vivi já a esqueceu? Eles festejam como nunca - TVI
Em «Terra Forte», todos sugerem valores parcos para o que podem receber dos seguros com a morte de Vivi (Sofia Nicholson). Kadu (Vicente Ramirez) diz que é muito mais do que eles estão a pensar, e estar triste por aquilo querer dizer que Vivi se matou mesmo para os deixar bem. Todos estacam atónitos com o valor que Kadu mostra.

Todos comemoram radiantes irem ficar sem problemas com o dinheiro que vão receber dos seguros. Kadu recrimina-os a dizer que deviam era estar tristes por Vivi se ter sacrificado por eles. Todos se olham constrangidos.

Marcus insiste que têm de aproveitar o dinheiro que a perda de Vivi lhes trouxe, dizendo que seria isso que ela quereria. Kadu sai irritado a criticar que no fim estejam contentes com a morte da mãe. Babi e Vini olham incrédulos para Marcus (Vitor Hugo) a autonomear-se para ficar a gerir ele o dinheiro.

Kadu e Eva (Josefine Winkler) concordam que se não fizerem algo, Marcus, Vini (Gustavo Alves) e Babi (Melissa Matos) vão estoirar o dinheiro todo dos seguros num instante, tendo de arranjar maneira de conseguir evitar isso.

