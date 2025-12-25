Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Filhos acusam Marcus e Glória de um crime horrendo

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 43min
Vem aí em «Terra Forte»: Filhos acusam Marcus e Glória de um crime horrendo
Em «Terra Forte», Eva (Josefine Winkler), Vini (Gustavo Alves) e Babi (Melissa Matos) estão muito indignados com a descoberta de Marcus (Vitor Hugo) e Glória (Maria João Pinho) já serem amantes há dez anos. Babi insiste na teoria que podem ter sido Marcus e Glória a matarem Vivi (Sofia Nicholson) para sacarem o dinheiro dos seguros. Eva esboça ar muito apreensivo.

Babi insiste com os irmãos que Marcus e Glória planearam a morte de Vivi, achando que deviam fazer queixa deles na polícia. Eva alerta que isso faria com que perdessem o dinheiro dos seguros de Vivi. Todos concordam que então têm de arranjar maneira deles não receberem nada dos seguros da mãe. Babi está furiosa por Glória ter tido a coragem de trair Vivi andando com o marido. Vini diz que às vezes é intrínseco aos homens traírem, mas concorda com as irmãs que ele podia ter feito isso com outra mulher que não Glória. Todos ficam tensos com a ideia de que a morte de Vivi esteja relacionada com ter descoberto aquela traição. Marcus chega a casa. Todos o olham fulos. Marcus nega aos filhos andar com Glória, estacando gelado quando eles lhes mostram os papéis com as mensagens que eles trocam há muitos anos.

