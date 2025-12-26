Vem aí em «Terra Forte»: Filhos confrontam Marcus com provas do caso com Glória e ameaçam-no

Em «Terra Forte», Marcus (Vitor Hugo) chega a casa. Todos o olham fulos. Marcus nega aos filhos andar com Glória (Maria João Pinho), estacando gelado quando eles lhes mostram os papéis com as mensagens que eles trocam há muitos anos.

Marcus discute furioso com , Eva (Josefine Winkler), Vini (Gustavo Alves) e Babi (Melissa Matos) a dizer que eles não têm o direito de se meter na sua vida privada. Babi diz em fúria descontrolada a Marcus que vai fazer tudo para que ele não receba um tostão do dinheiro de Vivi pelo que fez à mãe. Sai disparada com Eva atrás dela. Vini segura Marcus para que ele não bata em Babi.