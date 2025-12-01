Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Filhos de Vivi descobrem uma nova pista

  • TVI Novelas
  • Hoje às 09:09
Vem aí em «Terra Forte»: Filhos de Vivi descobrem uma nova pista - TVI
Em «Terra Forte», Kadu (Vicente Ramirez) diz às irmãs saber que houve um carro que caiu da ravina, perguntando se era Vivi (Sofia Nicholson) quem estava nele. Ambas confirmam que tudo aponta que sim e os três irmãos desabam a chorar.

Eva e Babi (Melissa Matos) dizem a Kadu que têm de continuar unidos como família para superar a perda de Vivi. Kadu diz inconformado que não vai aceitar a morte da mãe enquanto não aparecer o corpo.

Kadu mexe pensativo no canivete e Vini (Gustavo Alves) pergunta-lhe o que está a fazer.

Kadu diz a Vini que o seu canivete apareceu misteriosamente na cozinha, e que só pode ter sido Vivi a colocá-lo ali. Vini fica espantado com a possibilidade da mãe ter fugido.

Recorde-se qu Vivi andava muito transtornada:

