Vem aí em «Terra Forte»: Flor ajuda Maria de Fátima, no pior momento da sua vida?

Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) sorri a olhar para o frasco que o seu contacto arranjou para se livrar de Cobra (ricardo Burgos), dizendo a Leumi (Cassiano Carneiro) que com aquilo podia matar todos os que atentaram contra ela. Maria de Fátima fica esperançosa que seja Sammy (José Fidalgo) a tocar à porta, mas é Flor (Benedita Pereira).

Flor diz a Maria de Fátima ter vindo para a ajudar a salvar o seu casamento com Sammy, não fazendo sentido eles separarem-se. Maria de Fátima fica incrédula enquanto Leumi fica desconfiado.

Maria de Fátima pergunta a Flor se veio ajudá-la com Sammy com o intuito de ela lhe dar dinheiro. Flor nega e expressa quer muito que eles continuem juntos, deixando Maria de Fátima perplexa.

Flor diz achar natural que Sammy se tenha aproximado dela depois da sua suposta morte, dizendo que ela sempre foi uma mulher bonita e interessante. Maria de Fátima sorri de ego em cima e ouve Flor a dizer-lhe que já tem pensado um plano para ela recuperar Sammy.

Recorde-se que tanto Sammy como Cobra acabaram tudo com Maria de Fátima: