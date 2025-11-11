Vem aí em «Terra Forte»: Flor anuncia querer metade da fortuna. Mas, há mais

Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) pica Flor (Benedita Pereira) a dizer que Sammy (José Fidalgo) sempre esteve em boa forma toda a sua vida, Sammy esboça ar constrangido. Flor fica surpresa por descobrir agora que Rosa Maria (Custódia Gallego) não vive ali na mansão desde que descobriu o que Manuel tinha feito à família de Sammy, com Flor a anunciar ir mesmo aceitar a proposta de Maria de Fátima de lhe dar metade de tudo para também ajudar a mãe. Maria de Fátima e Cobra (Ricardo Burgos) esboçam ar tenso.

Maria de Fátima defende-se que é ela quem sustenta aquela família, sendo graças ao seu esforço que vivem numa situação financeira desafogada. Flor continua a insistir ser justo que Sammy tenha direito a ficar com o que lhe foi roubado, com Maria de Fátima a acusá-la já muito irritada de se estar a fazer ao seu marido.

Flor diz a Maria de Fátima cada vez mais achar que ela sempre quis ficar com tudo que era seu, incluindo nesse leque Sammy. Maria de Fátima riposta que se quisesse, até com António ficava, todos a olham chocados.

Maria de Fátima diz não querer mais aquelas discussões na sua casa, pedindo a Flor e António (João Catarré) que se vão embora.

Maria de Fátima continua a discutir com Flor a acusá-la de ser afinal alguém que tem tudo programado para que ela lhe dê a sua fortuna. António também concorda ser melhor que ele e Flor saiam dali. Sammy intromete-se a impor que Flor e António continuem naquela casa, mandando calar Maria de Fátima.

Recorde-se que a Flor e a família chegaram há pouco tempo ao Brasil: