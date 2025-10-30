Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Flor confessa a Rosinha que pode ter sido vítima de um crime e pede-lhe ajuda

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 31min
Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) diz a António (João Catarré) querer fazer Maria de Fátima (Rita Pereira) confessar no jantar que o desaparecimento dela lhe foi benéfico. António diz duvidar e instiga Flor a procurar justiça, mesmo que não queira a fortuna da família.

José (Paulo Calatré) entrega a Flor e António o peixe para o jantar com os Terra Forte. António diz a José que Flor foi descoberta pela família por acaso. Rosinha entra a impor explicações aos pais por a estarem a excluir do jantar.

Flor olha hesitante para Rosinha (Francisca Salgado) sem saber se deve contar-lhe a verdade, mas acaba por manter a história de que não sabia que os Terra Forte eram a sua família por ter ficado sem memória quando caiu do cruzeiro. Rosinha não se mostra convencida e questiona a mãe por ter andado a pesquisar essa família no computador.

Rosinha diz a Flor não compreender por que ela quer tanto fugir do seu passado quando podem viver uma vida desafogada financeiramente, além de ter gostado de Rosa Maria e Sammy. Flor acaba por assentir à filha contar-lhe toda a verdade.

António explica a José os riscos de Flor assumir a sua identidade e José indica ao irmão que aquilo iria acabar por acontecer.

Rosinha olha espantada para Flor a dizer-lhe suspeitar que alguém a tentou matar no cruzeiro, sendo por isso que têm de manter aquela história dela não se lembrar do seu passado. Rosinha assente.

De recordar que Flor está a sofrer muito com estes reencontros com o passado:

