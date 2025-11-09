Vem aí em «Terra Forte»: Flor conta a António o plano para acabar o namoro de Rosinha com o irmão

Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) continua a argumentar a Rosinha (Francisca Salgado) que tem de pensar no mundo de oportunidades que a espera quando ela receber a herança da família, podendo ir estudar para onde quiser, sendo melhor não ficar presa a Dudu (Tomás Taborda). Rosinha hesita, mas acaba por concordar com Flor. António (João Catarré) entra e olha-as intrigado.

António olha surpreso para Rosinha a dizer que Flor decidiu que vai aceitar a oferta de ficar com metade da herança da família. Flor conta a António, mal Rosinha sai, que ela está a namorar com Dudu, o seu próprio irmão.

Flor diz a António que conseguiu resolver o problema de Rosinha estar com Dudu prometendo-lhe lutar pela sua herança se ela deixasse o jovem, e ela acedeu por saber que está muito dinheiro em jogo. Flor nega, no entanto, angustiada a António estar pronta para enfrentar aquela batalha.

Recorde-se que Rosinha é filha de Sammy: