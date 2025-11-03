Vem aí em «Terra Forte»: Flor descai-se e o seu plano é descoberto?

Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira), António (João Catarré), Rosinha (Francisca Salgado) e Magui (Matilde Serrasqueiro) entram na casa, olhando deslumbrados em redor. Flor descai-se que a casa continua linda, e Maria de Fátima (Rita Pereira) estranha. Maria de Fátima indica a Flor que tudo que é seu é dela também, e indica terem de falar sobre as posses da família.
Maria de Fátima insiste com Flor que não aceita que ela não queira parte da fortuna da família, dizendo-lhe para pensar no benefício que seria para as suas filhas. António e Flor ficam confusos a pensar que afinal se podem ter enganado sobre a honestidade de Maria de Fátima.
Maria de Fátima liga para Cobra (Ricardo Burgos) a queixar-se do quanto lhe custou ter de fingir a Flor querer dividir o dinheiro da família com ela. Fica em alerta por Cobra a avisar que Flor pode mesmo estar a fingir amnésia para a apanhar em falso.
De recordar que Cobra e Maria de Fátima são as únicas pessoas que sabem o que aconteceu a Flor no cruzeiro: