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Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Flor descobre da pior maneira que António e Débora têm uma relação

  • TVI Novelas
  • Hoje às 09:00
Vem aí em «Terra Forte»: Flor descobre da pior maneira que António e Débora têm uma relação - TVI
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Em «Terra Forte», Álvaro (José Wallenstein) acredita que António (João Catarré) e Débora (Elisa Volpatto) já têm um caso há muito tempo e pressiona Rosa Maria (Custódia Gallego) a mostrar o vídeo a Flor para que ela escolha Sammy (José Fidalgo).

Rosa Maria desconfia de Álvaro, por ele insistir que ela mostre o vídeo a Flor.

Rosa Maria recusa mostrar o vídeo a Flor, mas Álvaro diz que o enviará na mesma se necessário. Depois liga a Sammy e diz ter algo que o vai agradar.

Rosa Maria vai à Açoreana para falar com Flor (Benedita Pereira) e aguarda que a reunião onde a filha está termine.

Saem dois executivos do gabinete de Flor. Rosa Maria entra e mostra-lhe o vídeo, deixando Flor em choque ao ver António a beijar Débora.

 

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