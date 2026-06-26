Vem aí em «Terra Forte»: Flor descobre da pior maneira que António e Débora têm uma relação

Em «Terra Forte», Álvaro (José Wallenstein) acredita que António (João Catarré) e Débora (Elisa Volpatto) já têm um caso há muito tempo e pressiona Rosa Maria (Custódia Gallego) a mostrar o vídeo a Flor para que ela escolha Sammy (José Fidalgo).
Rosa Maria desconfia de Álvaro, por ele insistir que ela mostre o vídeo a Flor.
Rosa Maria recusa mostrar o vídeo a Flor, mas Álvaro diz que o enviará na mesma se necessário. Depois liga a Sammy e diz ter algo que o vai agradar.
Rosa Maria vai à Açoreana para falar com Flor (Benedita Pereira) e aguarda que a reunião onde a filha está termine.
Saem dois executivos do gabinete de Flor. Rosa Maria entra e mostra-lhe o vídeo, deixando Flor em choque ao ver António a beijar Débora.