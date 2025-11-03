Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Flor e a família chegam ao Brasil para pôr o plano em marcha

Vem aí em «Terra Forte»: Flor e a família chegam ao Brasil para pôr o plano em marcha - TVI
Em «Terra Forte», dias depois, Flor (Benedita Pereira), António (João Catarré), Rosinha (Francisca Salgado) e Magui (Matilde Serrasqueiro) chegam ao aeroporto de Florianópolis. Leumi (Cassiano Carneito) vai buscá-los, com motorista e seguranças. Rosinha sorri maravilhada a perceber que os Terra Forte ainda são mais ricos do que ela pensava.

Flor, António, Magui e Rosinha chegam à mansão dos Terra Forte, com Rosinha encantada com a sumptuosidade da casa. Maria de Fátima (Rita Pereira) vem recebê-los, disfarçando o seu desconforto por Flor a abraçar a dizer esperar que não se voltem a separar.

Recorde o momento em que Flor avançou com o plano de dizer que tem amnésia:

