Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Flor é a grande salvadora! Maria de Fátima deve-lhe a vida

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 15min
Vem aí em «Terra Forte»: Flor é a grande salvadora! Maria de Fátima deve-lhe a vida - TVI
Em «Terra Forte»,  Maria de Fátima (Rita Pereira) já está com a cara deformada, quase sem conseguir respirar. Flor (Benedita Pereira) sobe para a mesa a insistir com Marcus (Vitor Hugo)´para largar Maria de Fátima, dizendo saber que ele é um homem bom, além de não querer perder a irmã que agora reencontrou. Flor agarra com cuidado no objeto nas mãos de Marcus.

Marcus acaba por largar o objeto sob o apelo de Flor. Maria de Fátima agradece a Flor, apagando de seguida. Sammy (José Fidalgo) injeta aflito a caneta de adrenalina em Maria de Fátima. Polícias chegam para prender Marcus, que chora arrasado. Dudu acorda, mas volta de imediato a desmaiar.

Recorde-se que Marcus está a viver uma fase muito complicada:

