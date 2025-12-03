Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Flor e Maria de Fátima têm uma grave discussão e o passado fica exposto

  • TVI Novelas
  • Hoje às 11:00
Vem aí em «Terra Forte»: Flor e Maria de Fátima têm uma grave discussão e o passado fica exposto - TVI
Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) diz que todos devem ter fé de que Vivi (Sofia Nicholson) possa estar viva, recordando o seu próprio caso de ter estado tanto tempo desaparecida. Flor chama Sammy (José Fidalgo) para discursar, dizendo que ele e a sua família são afinal os donos da Açoreana.

Maria de Fátima e Flor estão quase a pegar-se em frente a toda à gente, mas Sammy puxa-as para que vão falar para outro sítio.

Flor acusa sem rodeios Maria de Fátima (Rita Pereira) de ter sido ela quem encomendou a morte de Vivi, deixando Maria de Fátima e Sammy tensos.  

Maria de Fátima discute acesamente com Flor, dizendo ser ridículo ela acusá-la de mandar matar Vivi depois da homenagem que lhe fez a ela e ao pai delas. Flor ressalva que Manuel é só seu pai, com Maria de Fátima a acusá-la de ser uma filha desligada, que teve a coragem de acusar Manuel de matar o irmão de Sammy. Este assiste à discussão tenso.

Flor prossegue a atacar Maria de Fátima a assumir suspeitar que foi ela quem a empurrou para o mar no cruzeiro. Maria de Fátima irrita-se a dizer que só atura a presença dela e da família por ainda gostar dela, alertando-a que só por tribunal vai conseguir tirar-lhe o que seja. Ficam a olhar-se em desafio. Maria de Fátima reitera a Flor que ela não tem forma de tirar-lhe o que seja, e só o faz também em memória de Manuel (António Capelo), apesar de ela o acusar daquele crime horrendo de ter matado o irmão de Sammy. Flor sai furiosa porta fora.

