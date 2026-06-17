Vem aí em «Terra Forte»: Flor e Susette desconfiam do comportamento de Maria de Fátima

Em «Terra Forte», Dudu (Tomás Taborda) é levado pelos enfermeiros perante o ar consternado de todos. Sammy sai com eles. Flor (Benedita Pereira) e Susette (Inês Faria) ficam atónitas por Maria de Fátima (Rita Pereira) desmaiar de seguida.

Susette atira água para cima de Maria de Fátima, que desperta sobressaltada e agressiva. Flor e Susette olham-na intrigadas.

Maria de Fátima disfarça que lhe tocou muito ver Dudu naquele estado, saindo disparada. Susette diz a Flor que devia avisar Rosinha do que se está a passar com Dudu.

Recorde o plano de Maria de Fátima, que pode estar em risco: