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Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Flor e Susette desconfiam do comportamento de Maria de Fátima

  • TVI Novelas
  • Hoje às 08:57
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Em «Terra Forte», Dudu (Tomás Taborda) é levado pelos enfermeiros perante o ar consternado de todos. Sammy sai com eles. Flor (Benedita Pereira) e Susette (Inês Faria) ficam atónitas por Maria de Fátima (Rita Pereira) desmaiar de seguida.

Susette atira água para cima de Maria de Fátima, que desperta sobressaltada e agressiva. Flor e Susette olham-na intrigadas.

Maria de Fátima disfarça que lhe tocou muito ver Dudu naquele estado, saindo disparada. Susette diz a Flor que devia avisar Rosinha do que se está a passar com Dudu.

Recorde o plano de Maria de Fátima, que pode estar em risco:

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