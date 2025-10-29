Vem aí em «Terra Forte»: Flor engana Rosa Maria e Sammy com uma história falsa

Em «Terra Forte», Sammy (José Fidalgo) diz a Rosa Maria (Custódia Gallego) que Maria de Fátima (Rita Pereira) não lhe ligou mais desde que lhe contou a história de Flor (Benedita Pereira), achando que ela está somente zangada com ele. Ambos olham surpresos para Flor e António (João Catarré) a aproximarem-se, com Flor a assumir ter-lhes mentido e precisar de esclarecer coisas com eles.

Flor admite a Rosa Maria e Sammy poder ser mesmo ela aquela mulher que eles procuram por ter perdido a memória do seu passado, contando que foi António quem a encontrou naufragada em alto-mar. Rosa Maria e Sammy olham-na muito emocionados.

Flor disfarça que procurou descobrir quem era, mas nunca teve sucesso. Rosa Maria e Sammy percebem agora que Flor nunca conseguiu descobrir quem era por todos os seus registos estarem no Brasil, com Rosa Maria a dizer-lhe que ela pertence à família Terra Forte. Flor finge curiosidade.

Flor avisa que não pretende nada deles, somente querendo saber mais do seu passado. Flor vinca a Rosa Maria não querer mesmo nada que seja deles.

