Vem aí em «Terra Forte»: Flor está a esconder segredo de todos?

  • Há 1h e 54min
Vem aí em «Terra Forte»: Flor está a esconder segredo de todos? - TVI
Em «Terra Forte», Rosa Maria (Custódia Gallego) abraça feliz a filha por ela querer regressar ao Brasil. Maria de Fátima (Rita Pereira) fica aliviada por Flor (Benedita Pereira) informar que não vai por muito tempo, por os Açores serem agora a sua casa. Rosinha surge com Dudu (Tomás Taborda) e diz à mãe, que ela está a prejudicar a família se não aceitar a sua herança.

Flor repreende Rosinha (Francisca Salgado) por se estar a meter naquele assunto da herança e segreda-lhe discretamente ao ouvido para que confie nela. Maria de Fátima e Sammy (José Fidalgo) ficam constrangidos por Flor os confrontar que eles foram os que mais lucraram com o seu desaparecimento.

