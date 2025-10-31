Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Flor exige respostas a Maria de Fátima sobre o que aconteceu no cruzeiro

  • Hoje às 08:58
Em «Terra Forte», António (João Catarré) enche o copo de Maria de Fátima (Rita Pereira), que recorda a feliz infância que ela e Flor (Benedita Pereira) tiveram juntas. Flor finge continuar sem se lembrar de nada. 

Todos olham desagradados para Maria de Fátima já muito à vontade a queixar-se que não consegue contratar funcionários normais para a Açoreana. Flor e António trocam um olhar satisfeito por estarem a conseguir os seus intentos com Maria de Fátima.

Flor serve os seus crepes, fingindo surpresa por Rosa Maria (Custódia Gallego) e Maria de Fátima dizerem que sempre foi uma especialidade dela. Flor diz a Maria de Fátima estar feliz com a descoberta de ter uma irmã, e indica estar na hora de começar a fazer perguntas difíceis. Maria de Fátima engasga-se com os nervos.

Todos ficam constrangidos por Flor brincar que imagina haver muita gente a pensar que Maria de Fátima lhe fez alguma coisa para se apropriar da vida dela. Flor insiste com Maria de Fátima querer saber o que se passou no cruzeiro que fizeram juntas.

Todos ficam chocados por Maria de Fátima dizer que Flor saltou deliberadamente do navio por que se queria suicidar.

Maria de Fátima, sob a pressão de todos, acaba por dizer que Flor lhe disse pouco antes de desaparecer que queria morrer.

Flor insiste com Maria de Fátima para lhe contar mais coisas. Esta revela que ela na altura estava muito desiludida com o pai e outra pessoa. Sammy (José Fidalgo) intervém e acaba por dizer a Flor que eles estavam noivos e iam casar. António mostra-se incomodado.

Flor enfrenta Maria de Fátima e Sammy a dizer que pelos vistos a morte dela não os afetou porque de seguida casaram um com o outro. Maria de Fátima assevera que nada daquilo foi premeditado, mas Flor carrega que tudo aponta para que ambos tenham beneficiado com a sua ausência. Maria de Fátima sai a fingir-se muito magoada e Sammy diz a Flor querer contar-lhe o que se passou entre eles.

Sammy admite a Flor que inicialmente se aproximou dela por interesse para recuperar o que o pai dela tinha roubado ao seu, mas tudo mudou, por se ter realmente apaixonado por ela, desistindo dos planos de vingança. Sammy conta que foi na noite que ela desapareceu que descobriu tudo. Flor, muito perturbada, segue para o quarto.

Terra Forte

