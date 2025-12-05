Vem aí em «Terra Forte»: Flor faz acusação bombástica e luta com Maria de Fátima dentro de água

Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) chama Maria de Fátima (Rita Pereira), que está prestes a entrar na água, mas esta não a ouve.
Flor confronta Maria de Fátima a dizer-lhe já ter percebido que ela é uma pessoa maquiavélica que só pensa em si própria, cada vez pensando mais na hipótese de ter sido ela a atirá-la do cruzeiro para o mar. Maria de Fátima olha-a atónita. As duas mulheres começam a lutar dentro de água. Susette (Inês Faria) sorri animada com aquilo. Leumi (Cassiano Carneiro) corre para dentro de casa, aflito.
De recordar que Flor e Maria de Fátima têm estadp, cada vez mais, em confronto direto: