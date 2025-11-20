Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Flor faz uma cena de ciúmes a Sammy. Mas, acabam aos beijos

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 20min
Vem aí em «Terra Forte»: Flor faz uma cena de ciúmes a Sammy. Mas, acabam aos beijos - TVI
Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) critica Sammy por se ter ido envolver ontem com Maria de Fátima (Rita Pereira) depois de terem estado juntos, dizendo irónica ficar satisfeita por estar a ser uma lufada de ar fresco para o casamento deles. Sammy (José Fidalgo) sorri a dizer ficar feliz por lhe ter provocado ciúmes, beijando-a. Flor corresponde.

Flor afasta Sammy, arrependida com mais aquele momento de fraqueza. Sammy insiste com Flor para ceder ao que sente, mas Flor vinca não querer trair António (João Catarré), voltando a reiterar que a noite de ontem não significou nada para ela. Sammy olha-a céptico.  

Recorde-se que António já percebeu que há um clima entre eles:

Terra Forte

Terra Forte- Álvaro incentiva Sammy: «Se ainda sentes alguma coisa pela Flor, deves ficar com ela»

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Álvaro faz uma proposta e um aviso a Maria de Fátima

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Babi e Armando envolvem-se sexualmente

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: O primeiro beijo de Sammy e Flor ao fim de 20 anos

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Álvaro está furioso com Maria de Fátima

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi pode ser o trunfo para Flor afastar Maria de Fátima e recuperar a fortuna

Terra Forte
Ontem
Mais Terra Forte

Mais Vistos

Acabaram as dúvidas: Eis o que realmente se passa entre Kika Cerqueira Gomes e Pierre Gasly

ter, 18 nov
1

Vem aí em «Terra Forte»: Marcus acorda na casa de Maria de Fátima e dá de caras com ela

Terra Forte
ter, 18 nov
2

Kika Cerqueira Gomes e Pierre Gasly estão juntos no amor e não só. Eis o vídeo que está a dar que falar

Festa é Festa
ter, 2 set
3

Exclusivo «A Protegida»: Tragédia! JD desaparece e Hector reescreve a carta de despedida

A Protegida
ter, 11 nov
4

Aos 34 anos, atriz da TVI está grávida: o anúncio foi feito em lingerie

A Fazenda
seg, 17 nov
5

Sharam Diniz

seg, 17 nov
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Flor faz uma cena de ciúmes a Sammy. Mas, acabam aos beijos

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Polícia apanha Jorge e Clarice?

A Protegida
Hoje

Já nasceu o filho de Catarina Siqueira e Henrique de Carvalho

Queridos Papás
Hoje

Soraia Tavares vive situação inesperada e vai parar ao hospital

A Fazenda
Ontem

Aos 52 anos, Fernanda Serrano arrasa em biquíni e inspira com corpo escultural

A Protegida
ter, 18 nov

Vem aí em «Terra Forte»: Desesperado, Marcus tenta matar Maria de Fátima

Terra Forte
ter, 18 nov
FORA DO ECRÃ

Já nasceu o filho de Catarina Siqueira e Henrique de Carvalho

Queridos Papás
Hoje

«Vieram em socorro»: O gesto de amor que salvou Marta Melro numa semana difícil

Ontem

«São uma ofensa»: Jessica Athayde não cala a revolta com situação frustrante

Ontem

«Amor puro: Kelly Bailey declara-se a alguém especial e não é a Lourenço Ortigão

A Fazenda
Ontem

«Tenho sempre um bocadinho de receio»: Matilde Reymão submete-se a tratamento

Ontem

Soraia Tavares vive situação inesperada e vai parar ao hospital

A Fazenda
Ontem
Mais Fora do Ecrã