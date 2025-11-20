Vem aí em «Terra Forte»: Flor faz uma cena de ciúmes a Sammy. Mas, acabam aos beijos

Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) critica Sammy por se ter ido envolver ontem com Maria de Fátima (Rita Pereira) depois de terem estado juntos, dizendo irónica ficar satisfeita por estar a ser uma lufada de ar fresco para o casamento deles. Sammy (José Fidalgo) sorri a dizer ficar feliz por lhe ter provocado ciúmes, beijando-a. Flor corresponde.
Flor afasta Sammy, arrependida com mais aquele momento de fraqueza. Sammy insiste com Flor para ceder ao que sente, mas Flor vinca não querer trair António (João Catarré), voltando a reiterar que a noite de ontem não significou nada para ela. Sammy olha-a céptico.
Recorde-se que António já percebeu que há um clima entre eles: