Vem aí em «Terra Forte»: Flor fica em choque ao saber que Rosinha e Dudu namoram

Em «Terra Forte», António (João Catarré) pede a Rosinha (Francisca Salgado) que vá pedir desculpas a Flor (Benedita Pereira). Rosinha admite a Flor que também está a pensar no seu futuro quando lhe diz para lutar pela herança da família, avisando de antemão a mãe que não vai regressar aos Açores, querendo ficar a viver em Florianópolis.
Flor percebe que Rosinha lhe está a esconder algo, com Rosinha a confessar estar a namorar com Dudu (Tomás Taborda) . Flor estaca gelada.
Rosinha olha confusa para Flor, que está petrificada por a filha estar a namorar com Dudu, a pensar nas implicações daquilo. Flor corre para a casa-de-banho para vomitar.
Recorde-se que Flor fica assim por Rosinha ser biológicamente filha de Sammy, ou seja, meia-irmã de Dudu: