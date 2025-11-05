Vem aí em «Terra Forte»: Flor quer saber como é que Sammy teve coragem de casar com Maria de Fátima

Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira), continuando a fingir nada saber do seu passado, pergunta a Sammy como foi capaz de casar-se com Maria de Fátima (Rita Pereira) e voltar para aquela casa. Sammy (José Fidalgo) diz-lhe que decidiu simplesmente desistir da vingança contra a família dela depois do desaparecimento dela e da morte de Duda.
Sammy explica a Flor que teve de acelerar o casamento com Maria de Fátima por ela ter ficado grávida, tendo se sujeitar a ir viver para aquela casa.
Recorde a reação de Flor ao saber que eles são casados: