Vem aí em «Terra Forte»: Flor revolta-se ao perceber que Maria de Fátima roubou-lhe tudo

Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) ganha coragem e começa a investigar na internet informações sobre a família Terra Forte.
Flor vê vários links no computador sobre a sua família. Abre um deles, ficando emocionada a ver fotografias dos pais com ela. Flor vê agora uma notícia sobre o trabalho do pai, que assinala o grande impacto que a Açoreana trouxe a Florianópolis.
Flor fica muito confusa por ver Maria de Fátima (Rita Pereira) a proclamar-se como uma Terra Forte no vídeo e referir-se a Manuel (António Capelo) como sendo pai dela. Começa a pesquisar Maria de Fátima no computador, ficando incrédula e furiosa por ela ser mesmo referida como sendo da sua família.
Flor fica em choque por descobrir que Maria de Fátima e Sammy (José Fidalgo) se casaram. Desaba a chorar, magoada e revoltada.
Flor e António (João Catarré) acordam abraçados na cama. Flor agarra-se ainda mais a António a dizer-lhe que ele é a única pessoa em quem pode confiar. António estranha, mas não fz mais perguntas à sua amada.
Flor diz a António que já sabe tudo sobre a sua família com as pesquisas que fez ontem, tendo descoberto que o seu pai morreu. Flor conta agora que o grande choque que teve foi descobrir que Maria de Fátima passou a ser uma Terra Forte por ter sido adotada pelos seus pais, e casou com Sammy, como que parecendo que ela se apropriou da sua vida.
