Vem aí em «Terra Forte»: Flor sai da mansão e vai viver para lugar inesperado

Em «Terra Forte», Rosa Maria (Custódia Gallego) pede a Flor (Benedita Pereira) que fique para recuperarem o tempo perdido, mas Flor insiste que a partida é inevitável.
Flor explica a Rosa Maria que o principal motivo que a leva a querer abandonar o Brasil ser por Rosinha (Francisca Salgado) ser filha de Sammy (José Fidalgo). Rosa Maria fica petrificada.
Flor confirma a Rosa Maria que engravidou de Sammy e fugiu para os Açores para proteger a filha de uma guerra familiar.
Flor explica a Rosa Maria que não sabia em quem confiar depois de descobrir o golpe de Manuel (António Capelo) à família de Sammy, não sabendo se ela era cúmplice do pai. Recorda quando assumiu a falsa identidade de Sofia para proteger a gravidez.
Flor diz à mãe que viveu anos sem contacto com a família para fugir ao passado e Rosa Maria promete protegê-la.
Rosa Maria finge surpresa ao saber do caso com Sammy e propõe que Flor e António (Joao Catarré) se mudem para sua casa.
Rosa Maria convence Flor a mudar-se para sua casa, com António a também apoiar a ideia de isso poder servir para afastar de vez Rosinha de Dudu (Tomás Taborda).
Recorde o momento em que Flor ficou entre a espada e a parede: