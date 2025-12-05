Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Flor sofre um grave acidente

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:10
Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) consegue libertar-se de Flor (Benedita Pereira) com um pontapé, afastando-se para terra. Flor fica a recuperar forças, não se apercebendo de uma mota de água a aproximar-se perigosamente dela. Mota de água colide com Flor, Maria de Fátima e Susette (Inês Faria) assistem a tudo em choque.

Maria de Fátima atira-se de imediato ao mar para salvar Flor, tentando puxá-la para terra. Dois homens ajudam-na. Sammy (José Fidalgo) e António (João Catarré) correm disparados na direção deles. Leumi (Cassiano Carneiro) segue-os.

Homens tentam reanimar Flor. Maria de Fátima afasta-os determinada a dizer saber melhor que ninguém como fazer aquilo. António e também Sammy choram aflitos a olhar para Flor. Leumi chama uma ambulância.

De relembrar que Flor tem andado furiosa com Maria de Fátima:

