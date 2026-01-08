Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Flor tem uma nova visão e lembra-se da queda do cruzeiro

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 50min
Vem aí em «Terra Forte»: Flor tem uma nova visão e lembra-se da queda do cruzeiro - TVI
Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) recorda-se da sua queda do cruzeiro, ficando tensa com a ideia de poder ter sido empurrada.

Flor diz a Sammy (José Fidalgo) não aceitar que causem tanta infelicidade em tanta gente para ficarem juntos por ambos terem constituído família. Sammy diz que têm de pensar em si próprios por não conseguir continuar a viver sem a ter ao seu lado, tendo sido isso que lhe disse quando ela estava em coma no hospital. Flor olha-o muito emocionada. 

Recorde o momento em que Flor foi atirada do cruzeiro:

Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Caio sugere a Maria de Fátima que incrimine Flor pelo desaparecimento de Manuel

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Flor recusa a herança?

Terra Forte
Hoje

Terra Forte: Sammy e António confrontam-se e trocam ameaças físicas

Terra Forte
Ontem

António confronta Sammy sobre Flor: «Perdeste alguma coisa ou sou eu que estou a perder?»

Terra Forte
Ontem

Cobra desapontado com Maria de Fátima: «Um homem apaixonado é um homem dividido»

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: A relação de Babi e Armando já não é segredo

Terra Forte
Ontem
Mais Terra Forte

Mais Vistos

Fervem em pouca água: os 6 signos com o pior feitio

Hoje
1

«Vítima de um aneurisma »: Ator de Morangos com Açúcar vive a fase mais difícil da sua vida

Ontem
2

Ricardo Sá

Ontem
3

Morreu o ator muito conceituado e acarinhado do público: «Partiu esta noite»

26 set 2025
4

Vem aí «Terra Forte»: Sammy tenta acalmar Flor, mas a chegada de António complica tudo

Terra Forte
dom, 4 jan
5

Vem aí em «Terra Forte»: Flor vai contar a Rosinha e Sammy que são pai e filha?

Terra Forte
Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Flor tem uma nova visão e lembra-se da queda do cruzeiro

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Amor à Prova»: Nico desaparece

Amor à Prova
Hoje

«Vítima de um aneurisma »: Ator de Morangos com Açúcar vive a fase mais difícil da sua vida

Ontem

«Chegou o meu presente maior»: Fernanda Serrano é surpreendida e vive dia inesquecível

Ontem

«Tomar conta da minha mãe»: Conhecida atriz vê a vida a dar uma grande reviravolta

Ontem

Vem aí «A Protegida»: Isabel acusa Francisco e provoca um confronto explosivo

A Protegida
sáb, 3 jan
FORA DO ECRÃ

«Sempre bem acompanhada»: Mulher de Agir partilha momento especial na reta final da gravidez

Ontem

«Isto se sobreviver»: Diogo Amaral desafia limites e Jéssica Athayde não deixa passar

Ontem

«Chegou o meu presente maior»: Fernanda Serrano é surpreendida e vive dia inesquecível

Ontem

«Vítima de um aneurisma »: Ator de Morangos com Açúcar vive a fase mais difícil da sua vida

Ontem

«Tomar conta da minha mãe»: Conhecida atriz vê a vida a dar uma grande reviravolta

Ontem

«Um sonho tornado realidade»: Atriz e empresária famosa deixa todos sem palavras

Ontem
Mais Fora do Ecrã