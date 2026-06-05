Vem aí em «Terra Forte»: Flor volta atrás em decisão que envolve António

Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) diz vencida que não vai obstar mais a que Rosinha (Francisca Salgado) e Magui (Matilde Serrasqueiro) se mudem para casa de António (João Catarré) se assim o quiserem. Rosinha e Magui entram em sinal de quererem fazer as pazes com a mãe. Flor sorri feliz.

Flor diz a Rosinha e Magui aceitar que elas vão para casa de António, ambas sorriem radiantes. Rosinha e Magui prometem à mãe não a irem esquecer, mas quererem passar mais tempo com o pai depois de tanto tempo que não estiveram com ele. Sammy esboça ar magoado com a declaração de Rosinha.

Recorde-se que as miúdas quiseram sair de casa, quando António anunciou que ia sair dali: