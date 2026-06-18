Vem aí em «Terra Forte»: Há um novo e inesperado casal na sua novela. Veja as primeiras imagens

Em «Terra Forte», Moreira chega com Marilene e Leumi para almoçarem no Ninho. Sónia aproveita para agradecer a Moreira pelas flores, sorrindo lhe dengosa. Moreira acaba por contar-lhe por que veio ali celebrar. Marilene e Leumi percebem que há caso entre eles.
Sónia diz a Moreira que devia pensar em assumir publicamente que tem capacidade para ser CEO da Ostraderm se quer subir de cargo, avisando-o que só assim ele poderá ser considerado. Moreira concorda com ela, beijando-a de tão satisfeito que está. Sónia diz a Moreira que gostou daquele gesto dele, deixando-o nas nuvens.
Recorde-se que Moreira, agora, é um elemento fundamental na Açoreana: