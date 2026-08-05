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Vem aí em «Terra Forte»: Intrigas e companhias inesperadas. Veja as primeiras imagens do velório de Armando

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 31min
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Em «Terra Forte», o caixão fechado de Armando (Ricardo Carriço) está no Ninho. Moreira (Marco Paiva) fala com Sónia (Mafalda Tavares) de achar que é Vivi (Sofia Nicholson) quem vai herdar todo o dinheiro dele, insistindo que ela um dia também vai herdar dos Terra Forte. Os amigos de Armando começam a chegar. Magui (Matilde Serrasqueiro) conforta Kadu (Vicente Ramirez) pela morte de Armando.

Flor (Benedita Pereira) diz a Rosa Maria (Custódia Gallego) que já pediu um tempo a Sammy (José Fidalgo), mas por enquanto aquilo vai ficar em segredo. Cruzam-se com António (João Catarré) e Débora (Elisa Volpatto), com António a fazer questão de assumir Débora como sua namorada. Flor e Débora olham-se em despique.

Todos olham surpresos para António a entrar de mão dada com Débora. Moreira diz a Sónia que António não tem de ter problemas naquilo por ter sido Flor que o deixou. Álvaro (José Wallenstein) cumprimenta Débora, derretido. Delfina (Elsa Galvão) repreende-o. Débora confronta Sammy por ter andado a investigá-la, dizendo com ironia ficar satisfeita por ele ter tanto cuidado com quem chega de fora. Sammy fica atrapalhado.

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Luzilei (Igor Marchesi) abraça Vivi, que lhe diz contar com ele para pensarem como vai ser o futuro dos negócios de Armando. Álvaro diz provocador a Flor que Sammy gostou muito de Débora, com Álvaro a salientar não saber como ela está com António. Sammy diz a Flor que é melhor ir andando por aquele ambiente não lhe estar a fazer bem. Susette (Inês Faria) chega, com Delfina a reparar como ela está diferente. Leumi (Cassiano Carneiro) observa-a cheio de ciúmes. Susette vê Sammy sair e decide ir atrás dele. Delfina tenta perceber com Flor se se passa alguma coisa, mas ela ignora-a. Sammy diz a Susette que está a precisar de descomprimir, contando que se separou de Flor. Susette finge surpresa. Sammy aceita o convite de Susette para irem beber qualquer coisa. Susette sorri radiante com aquele passo que deu com Sammy.

Flor diz a Rosa Maria que não se consegue conter perante Débora por ela a irritar profundamente. Débora repara que ela a olha e agarra-se bem a António, deixando Flor ainda mais furiosa. Babi (Melissa Matos), Eva (Josefine Winkler) e Joana (Vera Macedo) contam a António e Débora que a família vem toda viver para o bairro, deixando a casa de Armando disponível. Débora esboça de imediato ar interessado, trocando um olhar cúmplice com António. Leumi fica tenso por reparar que Susette não está ali.

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