Vem aí em «Terra Forte»: Intrigas e companhias inesperadas. Veja as primeiras imagens do velório de Armando

Em «Terra Forte», o caixão fechado de Armando (Ricardo Carriço) está no Ninho. Moreira (Marco Paiva) fala com Sónia (Mafalda Tavares) de achar que é Vivi (Sofia Nicholson) quem vai herdar todo o dinheiro dele, insistindo que ela um dia também vai herdar dos Terra Forte. Os amigos de Armando começam a chegar. Magui (Matilde Serrasqueiro) conforta Kadu (Vicente Ramirez) pela morte de Armando.

Flor (Benedita Pereira) diz a Rosa Maria (Custódia Gallego) que já pediu um tempo a Sammy (José Fidalgo), mas por enquanto aquilo vai ficar em segredo. Cruzam-se com António (João Catarré) e Débora (Elisa Volpatto), com António a fazer questão de assumir Débora como sua namorada. Flor e Débora olham-se em despique.

Todos olham surpresos para António a entrar de mão dada com Débora. Moreira diz a Sónia que António não tem de ter problemas naquilo por ter sido Flor que o deixou. Álvaro (José Wallenstein) cumprimenta Débora, derretido. Delfina (Elsa Galvão) repreende-o. Débora confronta Sammy por ter andado a investigá-la, dizendo com ironia ficar satisfeita por ele ter tanto cuidado com quem chega de fora. Sammy fica atrapalhado.

Luzilei (Igor Marchesi) abraça Vivi, que lhe diz contar com ele para pensarem como vai ser o futuro dos negócios de Armando. Álvaro diz provocador a Flor que Sammy gostou muito de Débora, com Álvaro a salientar não saber como ela está com António. Sammy diz a Flor que é melhor ir andando por aquele ambiente não lhe estar a fazer bem. Susette (Inês Faria) chega, com Delfina a reparar como ela está diferente. Leumi (Cassiano Carneiro) observa-a cheio de ciúmes. Susette vê Sammy sair e decide ir atrás dele. Delfina tenta perceber com Flor se se passa alguma coisa, mas ela ignora-a. Sammy diz a Susette que está a precisar de descomprimir, contando que se separou de Flor. Susette finge surpresa. Sammy aceita o convite de Susette para irem beber qualquer coisa. Susette sorri radiante com aquele passo que deu com Sammy.

Flor diz a Rosa Maria que não se consegue conter perante Débora por ela a irritar profundamente. Débora repara que ela a olha e agarra-se bem a António, deixando Flor ainda mais furiosa. Babi (Melissa Matos), Eva (Josefine Winkler) e Joana (Vera Macedo) contam a António e Débora que a família vem toda viver para o bairro, deixando a casa de Armando disponível. Débora esboça de imediato ar interessado, trocando um olhar cúmplice com António. Leumi fica tenso por reparar que Susette não está ali.