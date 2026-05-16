Vem aí em «Terra Forte»: Leumi e Susette estão apaixonados um pelo outro

Em «Terra Forte», Susette (Inês Faria) diz a Leumi (Cassiano Carneiro) que está muito magoada com ele por ter andado todo aquele tempo a fingir ser gay, admitindo que chegou a pensar que ele seria o homem perfeito para ela, deixando-o surpreso.

Leumi diz-lhe que não podia contar-lhe a verdade, por pôr o seu plano de vingança contra Maria de Fátima (Rita Pereira) em risco e admite que sempre se sentiu atraído por ela. Susette olha-o derretida, mas logo recua a dizer não conseguir beijá-lo com aquele bigode.

Recorde-se que eles sempre foram cúmplices: