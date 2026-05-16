Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Leumi e Susette estão apaixonados um pelo outro

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 24min
Vem aí em «Terra Forte»: Leumi e Susette estão apaixonados um pelo outro - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Terra Forte», Susette (Inês Faria) diz a Leumi (Cassiano Carneiro) que está muito magoada com ele por ter andado todo aquele tempo a fingir ser gay, admitindo que chegou a pensar que ele seria o homem perfeito para ela, deixando-o surpreso. 

Leumi diz-lhe que não podia contar-lhe a verdade, por pôr o seu plano de vingança contra Maria de Fátima (Rita Pereira) em risco e admite que sempre se sentiu atraído por ela. Susette olha-o derretida, mas logo recua a dizer não conseguir beijá-lo com aquele bigode.

Recorde-se que eles sempre foram cúmplices:

Terra Forte

Terra Forte: Leumi vinga-se de Maria de Fátima: «Pessoa insuportável. Ninguém gosta de você»

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: A prenda luxuosa que Maria de Fátima ofereceu a Rosinha

Terra Forte
Ontem

Terra Forte- Sammy põe um ponto final com Maria de Fátima: «Tu, para mim, morreste»

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: «O fogo vai começar a arder»

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Maria de Fátima aparece na festa de Rosinha deixando todos constrangidos

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Álvaro, Armando e Vivi recebem a localização de Glória e Marcus

Terra Forte
Ontem
Mais Terra Forte

Mais Vistos

A 2ª temporada de «Terra Forte» estreia segunda, 18 de maio. Eis tudo o que lhe podemos revelar

Terra Forte
Ontem
1

Exclusivo «Terra Forte»: Flor e Sammy casam

Terra Forte
ter, 28 abr
2

«Os pais deviam dizer isto aos filhos diariamente»: Com apenas 11 anos, Luisinha Guanilho dá uma lição a muitos pais

Ontem
3

Foi uma das atrizes mais cobiçadas dos anos 2000, aos 43 anos continua a tirar o fôlego

ter, 12 mai
4

Após nascimento do terceiro filho, Inês Aires Pereira vive momento difícil: «Isto vai passar»

Ontem
5

Vem aí em «Terra Forte»: Já sabemos quem está a ajudar Maria de Fátima na sua fuga

Terra Forte
Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

A 1ª temporada de «Terra Forte» chega ao fim este sábado. Revelamos tudo o que vai acontecer

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «Amor à Prova»: Bruno é apanhado na cama com Melanie

Amor à Prova
Ontem

«Os pais deviam dizer isto aos filhos diariamente»: Com apenas 11 anos, Luisinha Guanilho dá uma lição a muitos pais

Ontem

Após nascimento do terceiro filho, Inês Aires Pereira vive momento difícil: «Isto vai passar»

Ontem

Atriz muito acarinhada pelo público está de luto: «Dor imensa sem retorno»

Ontem

Exclusivo «Amor à Prova»: Amália finge perder o bebé

Amor à Prova
Ontem
FORA DO ECRÃ

João Lagarto, Domingos de «Amor à Prova», é pai de um famoso ator

Hoje

Maria João Abreu faleceu há cinco anos e é assim que José Raposo e a família a recordam

Ontem

Atriz muito acarinhada pelo público está de luto: «Dor imensa sem retorno»

Ontem

Após nascimento do terceiro filho, Inês Aires Pereira vive momento difícil: «Isto vai passar»

Ontem

Carlos Félix, o doutor João de “Amor à Prova”, esconde outro talento e nem vai acreditar

Amor à Prova
qui, 14 mai

Lembra-se do Jota dos «4 taste»? A vida dele mudou e tem uma profissão surpreendente

qui, 14 mai
Mais Fora do Ecrã